En çok değer kaybeden akıllı telefonlar belli oldu!

Bir akıllı telefon satın alındığında akıllara gelen sorulardan biri de ilerleyen dönemlerde satılma ihtimaline karşın cihazın değerini koruyup koruyamadığıdır. Hatta bazı kullanıcılar, üst düzey teknik özelliklere sahip olmalarına rağmen fazla değer kaybetmesi nedeniyle bu gibi cihazlardan uzak duruyor. Peki amiral gemisi sınıfında yer alan ve en çok değer kaybeden akıllı telefonlar hangileri?

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En çok değer kaybeden amiral gemisi akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar için takas imkanı sunan ABD'li SellCell; yeni raporunda son dönemde çıkış yapan ve en çok değer kaybeden amiral gemisi modellerini ( Apple, Samsung ve Google ) açıkladı. Şirket, söz konusu cihazları kozmetik durumlarına göre "yeni gibi" ve "iyi" şeklinde sınıflandırırken, piyasaya sürüldükten sonraki birinci ve ikinci ay ikinci el fiyatlarını belirledi.

SellCell'e göre en çok değer kaybı yaşayan akıllı telefonlar Samsung'un oldu. Bu noktada Galaxy S22 serisi yüzde 47, Google Pixel 6 serisi yüzde 42 ve iPhone 13 serisi yüzde 16'lık bir değer kaybı yaşadı. – ortalama –

Değerini koruma konusunda en kötü performans gösteren model 128 GB depolamalı Galaxy S22+. Cihaz; "iyi" ve "yeni gibi" kozmetik durumları farketmeksizin yaklaşık yüzde 58'e yakın değer kaybı yaşadı. Bu da 999 dolarlık sıfır fiyatı göz önüne alındığında 574 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.

Değerini en iyi şekilde koruyan akıllı telefon ise Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü 128 GB'lik iPhone 13 Pro Max. 1.099 dolar fiyatla satışa çıkan model; iki kozmetik kategorisinde de başarılı işlere imza attı ve bu süreçte maksimum yüzde 6,3'lük değer kaybı yaşadı. Bu da 69 dolara tekabül ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce değerini koruma konusunda en başarılı şirket hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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