En büyük sosyal konut projesi, Financial Times'ta

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İngiliz Financial Times gazetesinde yer aldı.

Financial Times'ta Laura Pitel imzalı haberde, sosyal konut projesinin büyüklüğüne ve önemine dikkat çekildi. Haberde, analistler ve Türk muhalefet yetkililerinin, düşük gelirli ailelerin konut merdivenine çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık devlet destekli projeyi, Erdoğan'ın neredeyse 20 yıllık iktidarı boyunca karşılaştığı en zorlu mücadele olacak olan seçim öncesi devasa bir harcama kampanyasının açılış salvolarından biri olarak gördüğüne dikkat çekildi.