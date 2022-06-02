En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL! - Haberler

En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL!
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Neredeyse tüm otomobil firmaları bugün itibariyle yüksek bir zam duyurusu yaptı.. İşte Haziran 2022 Hyundai fiyat listesi...
Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Hyundai'nin otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Hyundai güncel fiyat listesi…
Hyundai güncel fiyat listesi – Haziran 2022
Bugün Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam yaptı. Fakat Hyundai tarafından açıklanan fiyat listesine baktığımızda bu oranın yüzde 20'lere ulaştığını görüyoruz.
Örneğin pek çok kişinin fiyat/performans oranı yüksek olduğu için tercih ettiği i10 modeli düne kadar 260 bin TL bandında satılırken bugün itibariyle 315 bin TL'den sergileniyor. Öte yandan SUV modellerinde bu fark daha büyük. Geçtiğimiz ay 1 milyon 425 bin TL'den satılan Santa FE hibrit modelinde tam 175 bin TL fiyat artışı gerçekleşti. İşte güncel Hyundai fiyat listesi…
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Hyundai i10 fiyatları – Haziran 2022
Hyundai i20 fiyatları – Haziran 2022 Hyundai Elentra fiyatları – Haziran 2022 Hyundai i20 N fiyatları – Haziran 2022 Hyundai KONA fiyatları – Haziran 2022 Hyundai KONA elektrik fiyatları – Haziran 2022 Hyundai BAYON fiyatları – Haziran 2022 Hyundai TUCSON fiyatları – Haziran 2022 Hyundai Santa FE fiyatları – Haziran 2022 Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
i10Yakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel315 bin TL262 bin 400 TL1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT353 bin TL294 bin 450 TL1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT365 bin TL302 bin 700 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift RenkBenzinAMT382 bin TL323 bin 500 TL
i20Yakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel379 bin TL310 bin 500 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik434 bin 500 TL357 bin 250 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik443 bin 500 TL363 bin 50 TL1.4 MPI 100 PS Style PlusBenzinOtomatik469 bin TL385 bin 500 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik485 bin TL401 bin 996 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT475 bin TL398 bin 800 TL
ELANTRAYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.6 MPI 123 PS StyleBenzinManuel552 bin TL436 bin 633 TL1.6 MPI 123 PS Style ComfortBenzinCVT589 bin TL481 bin TL1.6 MPI 123 PS SmartBenzinCVT645 bin TL538 bin 300 TL
Yeni i20 NYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatı1.6 T-GDI 204 PSBenzinManuel685 bin TL
KONAYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.0 T-GDI 120 PS StyleBenzinDCT595 bin TL516 bin 850 TL
KONA ElektrikYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı100 kW ProgressiveElektrikOtomatik895 bin TL786 bin 300 TL TL
BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel437 bin TL362 bin 700 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik468 bin 000 TL–1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik485 bin 000 TL397 bin 500 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik497 bin 500 TL438 bin 950 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT526 bin 500 TL465 bin 400 TL
TUCSONYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.6 T-GDI 180 PS 4×2 ComfortBenzinDCT745 bin 381 TL655 bin 131 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime PlusBenzinDCT811 bin TL713 bin TL1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-LineBenzinDCT1 milyon 15 bin TL894 bin 500 TL1.6 CRDI 136 PS 4×2 PrimeDizelDCT854 bin TL–1.6 CRDI 136 PS 4×2 EliteDizelDCT952 bin TL839 bin TL1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite PlusDizelDCT1 milyon 52 bin TL928 bin TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite PlusHibritOtomatik1 milyon 210 bin TL–
SANTA FE HibritYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 ProgressiveHibritOtomatik1 milyon 598 bin TL1 milyon 425 bin TL
Türk Lirası Otomobil Haziran Hyundai Güncel Haberler
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Hyundai i20 N fiyatları – Haziran 2022
Hyundai KONA fiyatları – Haziran 2022
Hyundai KONA elektrik fiyatları – Haziran 2022
Hyundai BAYON fiyatları – Haziran 2022
Hyundai TUCSON fiyatları – Haziran 2022
Hyundai Santa FE fiyatları – Haziran 2022
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!