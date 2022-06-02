En büyük otomobil zammı Hyundai'den geldi: Tam 175 bin TL! - Haberler

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Hyundai'nin otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Hyundai güncel fiyat listesi…

Hyundai güncel fiyat listesi – Haziran 2022

Bugün Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bugün yaklaşık yüzde 5 civarında bir zam yaptı. Fakat Hyundai tarafından açıklanan fiyat listesine baktığımızda bu oranın yüzde 20'lere ulaştığını görüyoruz.

Örneğin pek çok kişinin fiyat/performans oranı yüksek olduğu için tercih ettiği i10 modeli düne kadar 260 bin TL bandında satılırken bugün itibariyle 315 bin TL'den sergileniyor. Öte yandan SUV modellerinde bu fark daha büyük. Geçtiğimiz ay 1 milyon 425 bin TL'den satılan Santa FE hibrit modelinde tam 175 bin TL fiyat artışı gerçekleşti. İşte güncel Hyundai fiyat listesi…

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Hyundai i10 fiyatları – Haziran 2022