Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 125. yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Yüzyılı hedefleriyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve uygulamaları, en önemli yol göstericimiz olacaktır." dedi.

"En büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 125'inci yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

Törene, Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

Törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) KHO Kültür Sitesi'ne gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Güler, KHO öğrencilerinden oluşan Harbiyeli Tören Mangası'nı selamladı ve şeref defterini imzaladı.

Güler, törende yaptığı konuşmada, kendisinin de 50 yıl önce teğmen rütbesiyle Harp Okulu'ndan mezun olduğunu hatırlattı.

Atatürk'ün Harp Okulu'nda kazandığı edinimler ile Milli Mücadele'de zafere kavuşulduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"18 yaşında bir genç olarak vatan ve millet aşkıyla Harbiye üniformasını giymeyi tercih eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutsal ocakta edindiği askeri bilgi ve becerilerin yanı sıra kazanmış olduğu değerler ve zenginleşen fikir dünyası, ona hayatı boyunca yol göstermiştir. İşte bu değerlerle Atatürk'e dönüşen Mustafa Kemal, büyük bir komutan ve devlet adamı olarak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde asil milletimize liderlik etmiş, onun dahiyane politika ve stratejileri ile Milli Mücadele'de zafere ulaşılmıştır. Bu zaferin sonunda da ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimiz kurulmuştur."

"Türkiye, dünyada etkin ve saygın bir konuma ulaştı"

Bakan Güler, bir asır önce savaştan yeni çıkan kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç Cumhuriyet'in, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşma ülküsüyle bugün hemen her alanda önemli gelişmeler kat ettiğini, dünyada etkin ve saygın bir konuma ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin artık uluslararası arenada gıptayla takip edildiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedefleriyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve uygulamaları, en önemli yol göstericimiz olacaktır. Elbette geçtiğimiz bir asırlık süreç, ülkemiz için kolay olmamıştır. Cumhuriyetimiz pek çok badireyi atlatarak bugünlere gelmiştir. Ülkemiz hala da birçok tehdit ve tehlike ile karşı karşıyadır. Bu nedenle stratejik önemi yüksek fakat bir o kadar da zorlu olan coğrafyamızda güçlü bir devlet yapısına ve güçlü bir orduya sahip olmamız zorunluluktur."

"Üst seviyelere çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışmaktayız"

Türkiye'nin özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla güçlü bir devlet konumuna ulaşırken, ordunun da tarihinin en etkin ve güçlü seviyesine yükseldiğini ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından geniş kapsamlı tatbikatların icrasına kadar pek çok görevi başarıyla yerine getirmektedir. Diğer yandan her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle de, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışmaktayız.

Bu kapsamda Fırtına Obüsleri, İHA-SİHA ve TİHA'larımız, Taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunulmuştur. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN da, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Artık ülkemiz, kendine ait 5'inci nesil savaş uçağını tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olarak savunma sanayinde sınıf atlarken, daha büyük hedeflere yürümemizin yolu da açılmış oldu."

Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da kritik projeleri başlattıklarını belirterek, "Uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı ve görevini başarıyla tamamladı. Bu yolculuk, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bu uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk astronotunun sizler gibi bir Harbiyeli olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Sizlerin de bu gelişmelerden ilham alarak gelecekte ülkemiz adına önemli başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

KHO Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı da törendeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün mezun olduğu okulda görev yapmanın kendileri için heyecan ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Devlet ve milletine gönülden bağlı Harbiyeliler yetiştirmek için hedef odaklı, gerçekçi ve araştırmacı eğitim anlayışıyla faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Yaralı, KHO'da Harbiyelilere 7 bölümde lisans ve 7 yabancı dil eğitimi verildiğini, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 15 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeye devam edildiğini belirtti.

"1283... içimizde"

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler, geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak "içimizde" dedi.

Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız. Atatürk'ün ifadesiyle Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, Türk ulusu güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Törende, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu öğrencileri tarafından, "Harbiye'den Günümüze" isimli tiyatro gösterisi de sergilendi. Sonrasında Harbiyeliler Harp Okulu ve 100. Yıl Marşları'nı okudu.

Törenin ardından Bakan Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harbiyeliler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.