En başarılı su ürünleri ihracatçıları ödüllendirildi

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), olumsuz koşullara rağmen 2022 yılında ihracatını artıran firmalarla en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), olumsuz koşullara rağmen 2022 yılında ihracatını artıran firmalarla en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

İSHİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin düzenlediği 2022 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'nde 7 kategoride 70 firmaya ödülleri takdim edildi.

Törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, İSHİB Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birlik başkanlarının yanı sıra sektörün önde gelen firma ve derneklerinin temsilcileri katıldı.

Banvit ilk sırada yer aldı

Birliğin toplam ihracatında ilk sırayı Banvit alırken, Şen Piliç ikinci, Has Tavuk ise üçüncü oldu. Sütaş, Paktavuk, Kemal Balıkçılık, Bu Piliç, Sahra Gıda ve Enka Süt Ürünleri sırasıyla ilk on içinde yer aldı.

Beyaz et kategorisinin ihracat lideri Banvit oldu. Balık ve su ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, yumurta kategorisinde Pak Tavuk, süt ve süt ürünleri kategorisinde Sütaş, kırmızı et ürünleri kategorisinde Rapak ve arı ürünleri kategorisinde Yılmaz Gıda zirvenin sahibi oldu.

Tuncay Sagun'a onur ödülü

Törende, sektörün duayenlerinden ve Birliğin eski başkanlarından Ahmet Tuncay Sagun'a onur ödülü verildi. 1994 yılında Birlikte görev yapmaya başlayan ve 4 dönem başkanlık görevini üstlenen Sagun, ödülünü İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer'in elinden aldı.

Sezer, yılın 10 aylık döneminde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2 milyar 874 milyon dolara, son 12 aydaki sektör ihracatının ise 3 milyar 381 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Son dönemlerde Asya pazarına yönelik tanıtım çalışmalarını artırdıklarını belirten Sezer, "Japonya'ya ihracatımız her geçen yıl katlanarak devam ediyor. Çin pazarında etkili olmak için de yoğun çaba içindeyiz. Fuarlar, tanıtım etkinlikleriyle her iki pazarda Türk ürünlerinin payını artırmak için çalışıyoruz. Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için ise var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin su ürünlerinde pazar lideri olduğu AB ülkelerine beyaz et ve ürünlerinde kapıların kapalı olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Yıllardır bu kapıyı açmak için uğraşıyoruz. Sektörümüzün üretim gücü ve kalitesine güveniyoruz. Dünyanın en seçici pazarı Japonya'ya bile ürün satabilirken AB'ye giremememiz düşündürücü. Konu tamamen bürokratik nedenlerden kaynaklanıyor ancak bu kez ümidimiz fazla. Geçtiğimiz ay Ticaret Bakanı'mız Prof. Dr. Ömer Bolat Brüksel'de bir dizi görüşmede bulundu. Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı, ekibi ve sektör temsilcileriyle birlikte yine Brüksel'de görüşmelere devam ettiler. Olumlu gelişmeler olacağına inanıyoruz. Çünkü her iki bakanımız konuya sahip çıkıyorlar. Beyaz et ve ürünlerinde AB pazarının Türk firmalarına açılması sektörün ihracatını en az iki kat artıracak. Bu hamle yeni yatırımları da beraberinde getirecek."

"Yıl sonunda 255 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız"

TİM Başkanvekili Ahmet Güleç de küresel pazardaki daralma nedeniyle yılın ilk çeyreğinde eksi hanelerde olan ihracatın, yaz aylarında toparlandığını, zorlu şartlara rağmen eylül ve ekim aylarında ise hızla yükselişe geçtiğini belirterek, "Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artışla 22 milyar 873 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 10 ayındaki ihracatımız 210 milyar dolara yükseldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre artıya geçtik. Kasım ayında da artış trendi devam ediyor. Yılın kalan bölümünü bu performansla sürdürürsek 255 milyar dolar ihracat hedefimizi rahatlıkla yakalayacak, hatta aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler" başlıklı bir sunum yaptı.