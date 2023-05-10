En az 10 bin kişi istihdam edilecek olan Niğde 2. OSB'de ilk kazma vuruldu

Altyapı ihalesi yapılan ve ilk kazma vurulan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (N2OSB), Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Özhaseki, programda "Türkiye'de önemli yatırımlar yapılıyor. Bunların başında da Niğde geliyor" derken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden altyapı ve parselasyon çalışmaları tamamlandığında, buranın yüzlerce yatırımcıya ev sahipliği yapacağını ve en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Adayı Prof. Dr. Cevahur Uzkurt ise yakın zamanda Niğde sınırları içinde, tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren mega projenin startını vereceklerini açıkladı.

2. OSB'DE TANITIM TOPLANTISI

Niğde merkeze bağlı Konakla beldesi ile Hüyük mevkisi arasında 501 hektar alanda kurulumuna başlanan ve altyapı ihalesi gerçekleştirildikten sonra ilk kazma vurulan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş protokolü onaylanan N2OSB'de düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Milletvekiil adayları Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve İbrahim Baloğlu, AK Parti İl Başkanı Nuri Ayduğanve diğer ilgililer katıldı.

269 MİLYON 900 BİN TL'YE ALT YAPI İHALESİ

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 501 hektar alanda 147 parsel olarak düzenlenecek 2. Organize Sanayi Bölgesinde yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve YG-AG elektrik şebekesini kapsayan altyapı ihalesinin 269 milyon 900 bin TL bedelle tamamlanarak yer teslimi yapıldığını da belirtti. Başkan Özdemir, Altyapı işinin 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

KONUM AVANTAJI

N2OSB'nin yer konusunda da en avantajlı olan bölgeyi seçtiklerine dikkat çeken Başkan Özdemir, "2. Organize Sanayi Bölgesi'nin Niğde-Kayseri Karayolu üzerinde olması, çevresel faktörler açısından şehir merkezine etkisinin az olacak olması, alanın hemen yanında Hüyük Tren İstasyonu'nun olması, Katı atık depolama tesisinin 25 km mesafede olması, Kısa süre içinde hizmete girecek olan Andaval yükleme merkezinin 15 km,Niğde garının 29 km, Adana-Ankara Otobanının Niğde Doğu çıkışına 16 km, Mersin limanına 214 km, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın 111 km, Kayseri Havalimanına 100 km mesafede olması gibi birçok konum avantajı bulunmaktadır" dedi.

BEYAZ ALTIN DAHA ÇOK DEĞER KAZANACAK

2. Organize Sanayi Bölgesinin, kente önemli bir yere sahip olan maden sektörü ve diğer sanayi kollarının gelişmesine de öncülük edeceğini anlatan Başkan Özdemir, "Niğde'nin 'beyaz altını' konumundaki kalsitin hammadde olarak satılmasının yanında katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmaları da burada gerçekleştirilecek" diye konuştu.

NİĞDE SANAYİ KENTİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Genel anlamda bir tarım kenti olan Niğde'nin, aynı zamanda bir turizm kenti ve önemli bir sanayi kenti olması yolunda son yıllarda attıkları adımların, bu alanlarda Niğde'ye önemli ivme kazandırdığına da değinen Başkan Özdemir, açıklamasında özetle şunları söyledi:

"Niğde-Ankara otoyolunun açılmasıyla birlikte yatırımcılarımızın Niğde'ye olan ilgisi artmış, organize sanayi bölgelerimiz yeni yatırımcılar nedeniyle genişleme talebinde bulunmuş ve hem Niğde Organize Sanayi Bölgemiz hem de Bor Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgelerimizin alan genişlemeleri sağlanmıştır.

Son yıllarda Niğde'ye gelen yeni yatırımcı sayısı 100'ü geçmiş, bazı firmalar faaliyete girmiş bazı firmalar da faaliyet aşamasına gelmiştir.

Önümüzdeki yıllarda her iki organize sanayi bölgemizde ve bugün tanıtımını yaptığımız Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak firmaların sağlayacağı istihdam ile ilimizde işsizlik sorunu önemli ölçüde azalacaktır.

2. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, bürokratlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum…"

ÖZHASEKİ: "NİĞDE'YE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR"

Programda Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bir değerlendirme yaptı. Özhaseki, son yıllarda, ülkemizin her bir yanına önemli yatırımların yapıldığını belirterek, "Bunların başında Niğde'miz geliyor. Bugünkü yatırım da bunun bir örneği olsa gerek" dedi.

Özhaseki, AK Parti hükümetleri olarak izledikleri ekonomik politikaların, özellikle yatırımların yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve ihracatın yapılması gibi çizgide doğru, bildikleri yolda azimle devam edeceklerini ifade etti.

400 OSBA'DE BİNLERCE FABRİKA ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye genelinde 400 OSB bulunduğuna işaret eden Mehmet Özhaseki, bu OSB'lerde binlerce fabrikanın üretim yaptığını vurguladı.

2000'li yılların başında Türkiye'nin ihracatının 30 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çeken Özhaseki, bugün bu rakamın 254 milyar dolara çıktığını belirterek, bunun kolay bir iş olmadığını anlattı.

NEREDEN NEREYE…

Son 20 yılda 31 milyon 200 bin kişinin istihdam edildiğine de işaret eden Mehmet Özhaseki, "Her yıl 1 milyondan fazla insana iş buluyoruz. Avrupa'nın bir çok ülkesinin nüfusunun sadece 1 milyon olduğunu göz önünde bulundurulduğunda bu önemli bir rakam. 2000'li yıllarda 238 milyar dolar olan milli gerimiz 1 trilyon dolara çıktı. Yani 4 misli büyümüşüz" ifadelerini kullandı.

MUHAFLEFETE ELEŞTİRİ

Devletin memurunu maaş ödeyemediği, kamu kurumlarında kaloriferin yanmadığı durumlardan bugün kendi doğalgazını çıkarıp bedava dağıtır duruma geldiklerine de vurgu yapan Özhaseki, "Ancak bazıları bu gelişmeleri görmüyor, bu gelişmelere sevinmiyor" diyerek muhalefeti eleştirdi.

NİĞDE'YE MEGA PROJE MÜJDESİ

AK Parti Niğde Milletvekili Adayı Prof. Cevahir Uzkurt ise yakın zamanda Niğde ve Türkiye için önemli bir müjdenin daha verileceğini açıkladı.

Uzkurt, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Niğde sınırları içinde en az birkaç tane organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinin olacağı, sadece Niğde'nin değil bölgenin ve Türkiye'nin mega projesini sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile AK Parti Milletvekili adayı İbrahim Baloğlu da son yıllarda Niğde'ye yapılan sanayi yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Program, katılımcıların alanı gezmesiyle son buldu.