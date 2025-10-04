Haberler

Emzirme Ödeneği 325 Milyon Lira Daha Da Artacak!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ocak-ağustos döneminde 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini açıkladı. Bakan, ailelerin yanında olduklarını ve yeni hayatlara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl ocak-ağustos döneminde yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi.

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.