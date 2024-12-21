Emre Yazgan'ın Durumu Ciddiyetini Koruyor

(Ankara) - Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybettiği duyurulan Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan ile ilgili yaptığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Erzurum Valisi Hüseyin Çiftçi, Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu, milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çiftçi'nin bu açıklamalarının ardından ise Sağlık Bakanlığı Emre Yazgan'ın hayatını kaybetmediği bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir."