Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! "Öldü" denilen milli sporcu hayata döndürüldü
Palandöken'deki çığ faciası sonrası Mehmet Sekmen'den tepki çeken sözler
Sporcuların üstüne çığ düştü, başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti

Emre Yazgan'ın Durumu Ciddiyetini Koruyor

Emre Yazgan'ın Durumu Ciddiyetini Koruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde meydana gelen çığ felaketinde yaralanan Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavi edildiğini açıkladı. Vali, Yazgan'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu, ancak Bakanlık bu bilgiyi yalanladı.

(Ankara) - Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybettiği duyurulan Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan ile ilgili yaptığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

Erzurum Valisi Hüseyin Çiftçi, Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu, milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çiftçi'nin bu açıklamalarının ardından ise Sağlık Bakanlığı Emre Yazgan'ın hayatını kaybetmediği bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Tarihin ardından heyette yer alacak isimler de netleşti
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.