Emre Kocaman Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Seçildi
Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, yapılan 2. Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongreye çeşitli sendika temsilcileri ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı katıldı.
Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman güven tazeledi.
Kentteki bir otelde düzenlenen sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu'nda, tek listeyle gidilen seçimde şube başkanlığına mevcut başkan Emre Kocaman seçildi.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, programa video konferans ile katıldı.
Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı ve Hak Emekliler Derneği (HAK- EMEK-DER) Başkanı Remzi Karataş, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile kentteki hastanelerden temsilciler katıldı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel