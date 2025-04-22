Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Emre Kocaman Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Seçildi

Emre Kocaman Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman, yapılan 2. Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongreye çeşitli sendika temsilcileri ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı katıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman güven tazeledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu'nda, tek listeyle gidilen seçimde şube başkanlığına mevcut başkan Emre Kocaman seçildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, programa video konferans ile katıldı.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı ve Hak Emekliler Derneği (HAK- EMEK-DER) Başkanı Remzi Karataş, Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile kentteki hastanelerden temsilciler katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.