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Emrah Yücel'in 'Bir Okunmayan Mesajınız Var' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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Yazı ressamı ve kaligrafi sanatçısı Emrah Yücel'in yeni çalışmalarının yer aldığı "Bir Okunmayan Mesajınız Var" sergisi, DG Art Gallery & Projects'te sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergide, 29 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yücel, sergideki çalışmalardan ikisini geçen yıl, geri kalanını bu yıl içinde yaptığını belirterek, "Alışılagelinen değerleri tekrar hatırlatmayı amaç edindiğimiz bir sergi. Bu sergide sevgi, barış ve birlikte var olma ihtiyacımızı, özellikle son dönemde ihtiyacımız olan bu değerler üzerine ilahi metinlerdeki hikayeleri resmetmeyi önceliyoruz." dedi.

Yücel, eserlerinde genellikle dairesel formda çalıştığına değinerek, "Orta Doğu coğrafyasında yaşamış insanlar olarak, medeniyeti de Batıya öğretmişiz. Tarihin başlangıç noktası olan bu yerde maalesef tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz. Bize bugün medeniyeti, barışı, sevgiyi öğrettiğini iddia eden medeniyetler maalesef ki barışı da sevgiyi de hoşgörüyü de birlikte yaşama duygusunu da bizden öğrenmiş. Maalesef bizim hissemize tarihin tekerrür etme kavramı düşmüş. Yine savaşlar. birbirine tahammül edememe, ayrışma gibi şeyler hissesine düşmüş Orta Doğu insanının. Bu dönme halinden oluşmuş bir çember formu, eserlerin genellikle bir çoğunu kaplıyor." diye konuştu.

"Ayetlerden, hadislerden öyle gizemli mesajlar iletiyor bize"

Küratör Öztürk ise Emrah Yücel'in yazı ressamı olduğunun altını çizerek, "Ressam değil, yazılarla, harflerle kendini ifade eden, o harfleri biçim ve formlar içine gizleyen ve parlak renkleriyle kendi ruh halini eserlerine yansıtan bir sanatçı. Ayetlerden, hadislerden öyle gizemli mesajlar iletiyor bize." değerlendirmesinde bulundu.

Sergiden önce Yücel'in eserlerini atölyede bizzat görme fırsatı bulduğunu kaydeden Öztürk, "Harflerle, bize verilen o harflerin, kelimelerin içindeki mesajların renklerle ve biçimlerle bize hissettirdiği duyguları o kadar iyi yaşadım ki atölyesinde, Emrah Yücel'in eserlerinin özellikle 11 ayın sultanı Ramazan ayında mutlaka burada olması gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Emrah Yücel'in "Hilye-i Şerif", "Kuşatma", "Yusuf'un Kuyusu" ve "Kalanlara Ninni" adlı eserlerinin de görülebileceği sergi, 5 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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