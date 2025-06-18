Emrah Ala İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emrah Ala İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstendi
Haber Videosu

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı öldüren Emrah Ala hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı öldüren Emrah Ala'nın "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ankara'da Mine Nur Ala, boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ala tarafından 10 Aralık 2023'te öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Ala hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Emrah Ala, Mine Nur Ala'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Kadın Direniş Komiteleri üyeleri de takip etti.

Duruşmada, celse arasında dosyaya giren adli tıp raporuna göre sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu bildirildi.

Ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sanığın, Mine Nur Ala'yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade eden savcı, olayda kullanılan bıçağın sanık tarafından getirildiği ve bu yüzden cinayetin planlanarak işlendiğini kaydetti ve sanık hakkında, "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Söz alan müdahil avukatı Çisel Demirkan, sanığın yargılama başladığında "haksız tahrik indirimi almak adına" maktulun kendisini aldattığını, daha sonra saldırdığını iddia ettiğini anlatarak, "Bunların hepsinin aksini kanıtladık. Mütalaa yönünde karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanıktan "Bıçağı Mine Nur getirdi" savunması

Sanık Ala ise "Bıçağı Mine Nur getirdi. Mütalaayı kabul etmiyorum. Ailesinden özür dilerim. O zamanki psikolojim iyi değildi. Bana hakaret edip yüzüme tükürünce kendimden geçtim. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesini ve sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak, davayı 1 Temmuz'a erteledi.

"Mine Nur defalarca korunmak istediğini, öldürme tehdidi aldığını söyledi"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması düzenlendi. Avukat Demirkan, şunları söyledi:

"Adli Tıp'tan rapor geldi. Sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu, yaptığı eylemin sonuçlarının farkında olduğu kanıtlanmış oldu. Bugün savcılık mütalaa verdi, tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeden ceza istedi. Tabii ki bu Mine Nur'u geri getiremeyecek. Suçlular, çünkü Mine Nur'u koruyamadılar ve yine korumamaya devam edecekler. Biz susmayacağız ve suçlarını ifşalamaya devam edeceğiz. Mine Nur defalarca korunmak istediğini, öldürme tehdidi aldığını, zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyledi. Defalarca karakola başvurdu, geri gönderildi. Bugün koruyamadığınız Mine Nur için buradaydık. Buradan açıkça söylüyoruz, suçlusunuz. Mine Nur için sanık en ağız ceza alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Koruyamadığınız, göz yumduğunuz her cinayetten suçlusunuz."

"Bu dava kadının özgürlük ve eşitlik davası"

CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez de şunları kaydetti:

"Bugün Mine Nur'a adalet için burada görünüyorsak da aslında katledilen ve yaşayan tüm kadınlar için adalet talep etmek için buradayız. Mütalaada savcı eşe karşı kasten öldürmek suçundan ceza istedi. Gönül isterdi ki bunun yanında canavarca histen de cezalandırılsın. 1 Temmuz'da mahkeme karar verecek. Karar bütün kadınlar için verilecek. O yüzden mahkemeden caydırıcılığa neden olacak bir ceza istiyoruz. Bu dava hepimizin davası, kadının özgürlük ve eşitlik davası."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.