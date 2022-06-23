Emniyetten Marmaris'teki orman yangınına destek

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına 21 TOMA, 103 araç ve 312 personelle destek verildiği açıkladı.

Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden 5 TOMA, 103 araç ve 280 personel eşlik ederken, söndürme çalışmalarına takviye olarak Afyon ve Denizli emniyet müdürlüklerinden 1 TOMA ve 2 personel, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden 8 TOMA ve 16 personel, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden 2 TOMA ve 4 personel, Aydın Emniyet Müdürlüğü'nden 4 TOMA ve 8 personel olmak üzere toplam 21 TOMA, 103 araç ve 312 personelle destek verildiği belirtildi.