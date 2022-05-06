Emniyetten "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması - Haberler

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Emniyetten "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Emniyetten 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması

İstanbul polisi, "Huzur İstanbul" başlığı altında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, "Huzur İstanbul" başlığı altında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Toplumun huzur ve güvenliği için kent genelindeki birçok noktada yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz- Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde polis ekipleri, araçları durdurarak kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yapıp sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Asayiş, Liman, Güncel, Haberler

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