Emniyetten asılsız "e-Devlet onaylı diploma" ilanlarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla paylaşılan asılsız ilanlara karşı dikkatli olunmasını uyarısında bulundu.

Uyarı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapıldı.

Dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla çıkabilecek asılsız içeriklere dikkat edilmesi istenen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Oltalama amaçlı paylaşılan bu tür içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinden bilgi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan ya da e-posta/mesaj yoluyla iletilen ve doğruluğunu teyit edemediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bu tür bağlantılarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Resmi işlemleriniz için e-Devlet kapısını ya da kurumların resmi iletişim kanallarını tercih edin."