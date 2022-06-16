Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik "Dümen" operasyonu (5)
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Şüphelilerin otobüs ile adliyeye getirilmesi Şüphelilerin adliyeye girmesi Sinop Adalet Sarayı binası SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 176 şüphelinin...
Şüphelilerin otobüs ile adliyeye getirilmesi
Şüphelilerin adliyeye girmesi
Sinop Adalet Sarayı binası SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 176 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılardan 8'i Sinop'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel