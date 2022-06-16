Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik "Dümen" operasyonu (5) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyetten 43 ilde mali suç örgütlerine yönelik "Dümen" operasyonu (5)

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Şüphelilerin otobüs ile adliyeye getirilmesi Şüphelilerin adliyeye girmesi Sinop Adalet Sarayı binası SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 176 şüphelinin...

Şüphelilerin otobüs ile adliyeye getirilmesi

Şüphelilerin adliyeye girmesi

Sinop Adalet Sarayı binası SİNOP - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 43 ilde mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Dümen" operasyonunda 176 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılardan 8'i Sinop'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title