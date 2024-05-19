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Emniyetspor, Oğuzlar'da düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon oldu

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen Gençlik Haftası kapsamındaki voleybol turnuvasında Emniyetspor, finalde Yüzüncüyılspor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada Yüzüncüyılspor ikinci ve Efelerspor üçüncü oldu. Ödüller, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde verildi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Emniyetspor şampiyon oldu.

Oğuzlar Kaymakamlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde Yüzüncüyılspor'u 3-2 mağlup eden Emniyetspor, şampiyon oldu. Turnuvada Yüzüncüyılspor ikinci ve Efelerspor da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde Dodurga Kaymakamı Muhammed Turan tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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