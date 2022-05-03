EMNİYETİN YÜZÜ GÜLEDA

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün ekran yüzü olan polis memuru Güleda Keleş'in (44) fotoğrafı, 81 ildeki emniyet müdürlüklerinde yer alıyor. Mardin'de çalışırken çekilen bir fotoğrafıyla Türkiye'de tanınır hale gelen Keleş, aynı zamanda tiyatro oyunculuğu yapıyor, şiir ve şarkı sözü yazıyor. 30'dan fazla şarkı sözü bestelenen Keleş'in 15 şarkısı da TRT repertuvarında bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yüzü Güleda Keleş, polis babasını örnek aldığı mesleğinde 23 yılı geride bıraktı. Polis memuru Keleş, İstanbul'da başlayıp Mardin ve Antalya'da devam ettiği kariyerinin yanı sıra sosyal yaşamına da önem veriyor. Çocuk yaşlarda ayna karşısında fırça ve tarağı mikrofon yaparak şarkılar söyleyen Keleş'in performansına anne ve teyzeleri de eşlik edip, manevi destek verdi. Zamanla sesi beğenilen, yeteneği anlaşılan Keleş, İstanbul Beşiktaş'ta polis olarak görevini sürdürürken Musiki Cemiyeti'nin sınavını kazandı. 2 yıl korist olarak cemiyet grubunda görev alan Keleş, Antalya'ya tayin olunca sanatına burada devam etti.

BİR KARE FOTOĞRAF

Antalya'da görev yaparken şarkı söylemeye devam eden Keleş, tiyatro ve müzikal gösterilerde de sahneye çıktı. Antalya Barosu'nun etkinliklerinde sunuculuk da yapan Keleş, sonra Mardin'e tayin oldu. Buradaki görevinde polis arkadaşının oğlu Serhat Zilayan (8) ile çekilen üniformalı bir kare fotoğrafı, Keleş'i Türkiye'de tanınır hale getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf yarışmasına gönderilen fotoğraf, birinci seçildi. 81 ildeki Emniyet Müdürlüğü'nün duvarlarına asılan, takvimlere basılan, emniyetin sosyal sorumluluk projelerinde kullanılan Güleda Keleş'in fotoğrafı, halen Emniyet Müdürlüğü binalarındaki panolarda yer alıyor.

TRT REPERTUVARINDA 15 ESERİ VAR

Emekliliğe hazırlanan Güleda Keleş, bu süreçteki son görev yeri olan Antalya'da Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nde çalışıyor. Çok yönlü kişiliğiyle meslektaşlarına da örnek olan Keleş, mesaisi bittiğinde ya tiyatro oyunu çalışmasına katılıyor ya da kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde sunucu ve ses sanatçısı olarak görev yapıyor. Yazdığı 30'un üzerinde şarkı sözünün bestelendiğini, bunlardan 15'inin de TRT repertuvarına alındığını anlatan Keleş, Antalya Barosu Türk Sanat Müziği grubundayım. 'Yırtık Cübbe' isimli tiyatro grubunda yer aldım. Yazdığım şiirleri üstatlara gösterdiğimde şarkı sözü de yazmam gerektiğini söylediler. Şarkı sözü de yazıyorum. Şiirler artık güftelendi. Eserlerim, Serap Kuzey, Cengizhan Sönmez, Nazan Sıvacı gibi TRT'nin ünlü sanatçıları tarafından seslendirildi dedi.

POLİS ŞAİR

Zaman zaman otomobiliyle seyrederken radyoda kendi eserlerine rastladığını kaydeden Keleş, Polis Şair' olarak bahsediyorlar eserlerimi sunarken. Radyoda eserlerimi duyunca çok mutlu oluyorum. Sevdiğiniz işi yapınca başarılı oluyorsunuz. Mesaim bitince kendime zaman ayırıyorum. Özel hayatımda da derslere ağırlık veriyorum. Yeni eserler gelecek. Çalışmalar devam ediyor diye konuştu.

Şarkılarına ve şiirlerine 'çocuklarım' diye hitap eden Güleda Keleş, en sevdiği eserlerden biri olan 'Aklımı aldın baştan' ve TRT repertuvarına en son giren eseri, 'Her şeyim sensin'i seslendirdi. Keleş, birkaç ay sonra emekli olacağını, emekliliğin ardından sanat yönüne daha çok ağırlık vereceğini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel