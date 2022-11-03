Emniyet ve Jandarma, Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla ilgili açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Emniyet, Kılıçdaroğlu hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Jandarma Genel Komutanlığı’nın da aynı gerekçeyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla ilgili açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Emniyet, Kılıçdaroğlu hakkında 'hakaret', 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından kamu davası açılmasını talep etti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın da aynı gerekçeyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün yaptığı suç duyurusunda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen gün sosyal medya hesabında uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Emniyet'in suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

"Devletimizi ve halkımızın can ve mal güvenliğini koruyan Emniyet Genel Müdürlüğü'müzce uyuşturucu imali, ticareti, naklinde bulunan organize suç örgütleriyle mücadele edilmediği, bilerek ve isteyerek göz yumulduğu, hatta bu suçlardan gelen kara paranın da ülkemizde bulunmasına imkan tanındığı gibi akla ve mantığa aykırı bir şekilde asılsız ve mesnetsiz ithamlar ile Genel Müdürlüğümüz açıkça karalanmaya çalışılmıştır.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ OLAN ŞÜPHELİNİN ASIL AMACININ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ AŞAĞILAMAK OLDUĞU AŞİKARDIR"

Ana muhalefet partisi lideri olan şüphelinin uyuşturucu ile mücadele konularıyla ilgili bilgileri basit bir araştırma yapmadan, hatta açık kaynaklardan bile araştırmaya gerek duymadan, suçla mücadelede son yıllara dair istatistiksel bilgilere ulaşma imkanı varken kamuoyuna gerçeklikten uzak ve yalan bilgi vermesindeki asıl amacının Genel Müdürlüğümüzü aşağılamak olduğu aşikardır.

"ŞÜPHELİNİN KAMUOYUNA YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMALARIN EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİMİZİN MORAL VE MOTİVASYONUNU OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİ DE ORTADADIR"

Şüphelinin kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar tam anlamıyla iftira niteliğinde olup, son yılların en başarılı operasyonlarına imza atan, gece gündüz demeden görevini fedakarca ifa eden emniyet teşkilatı personelimizin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği de ortadadır.

"GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YAPMIŞ OLDUĞU UYUŞTURUCUYA DAİR BAŞARILI OPERASYONLARINA LEKE SÜRÜLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Türk toplumunda infial uyandırma amacı ve gayesiyle yapılan bu video paylaşımı ile vatandaşlarımızla Genel Müdürlüğümüzü karşı karşıya getirilerek, vatandaşlarımızın devletimize ve teşkilatımıza olan güveninin zedelenmesi amaçlamaktadır. Genel Müdürlüğümüzün her zaman olduğu gibi son günlerde yapmış olduğu uyuşturucuya dair başarılı operasyonlarına leke sürülmeye çalışılmaktadır."

DİLEKÇEDE 'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇU DA VAR

Suç duyurusunda, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'hakaret', 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma ve sonrasında kamu davası açılmasını talep edildi.

JANDARMA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu arada, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da aynı gerekçeyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.