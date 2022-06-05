Emniyet ve bankanın 'yok' beyanıyla hapse giren öğretmen, belgeler çıkınca beraat etti - Haberler

ANTALYA'da, kredi için internetten bankaya başvuran beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat'ı (41) arayan dolandırıcılar, kredi notu yeterli olmadığı için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Giriş-çıkışların ardından Eskişehir ve Kocaeli'de yaşayan 2 kişi, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Fırat'tan şikayetçi oldu. Emniyetin 'şikayetçi olmadı', bankanın 'görüşme yapılmadı' yazıları sonrasında Eskişehir'deki davada hapse mahkum edilip meslekten ihraç edilen Fırat, şikayetçi olduğuna ve bankayla görüşme yapıldığına dair deliller çıkınca Kocaeli'deki davada beraat etti. Eskişehir'deki davadan da beraat etmeyi bekleyen Fırat, öğrencilerine kavuşmak istiyor.

Kentteki bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek için bir bankaya internet üzerinden başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Bunu kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Hesaba gönderilen para, Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Başına gelenler nedeniyle hayatının karardığını belirten Fırat, "Bu süreç tam 3 sene önce başladı. Hiç mahkemeye çıkmadan 3 yıl 4 ay ceza almışım. Tebligat elime ulaşmadığı için okula giderken cezaevine götürüldüm. 1 yıl cezaevinde kaldım. 3 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Çok büyük haksızlıklar yaşadım. Mahkeme HTS kayıtlarına, ifadelere hiçbir şeye bakmadı ancak Kocaeli'de tüm deliller incelendi. Ceza almamın 2 sebebi vardı. Biri bankanın 'yok' dediği telefon aramaları, diğeri de emniyetin 'yok' dediği ifade tutanağım. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi HTS kayıtlarını çıkarttığında bankanın beni 11 defa aradığı gözüküyor. Emniyet ve bankanın yok dediği evrak yüzünden öğretmenliğim ve memuriyetim gitti. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Yeniden yargılama talebinde bulunduk, ancak dosya şu an Yargıtay'da. Ben artık adalet istiyorum. Çocuklarımı çok özledim, öğretmenliğe geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.