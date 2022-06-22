Son dakika haberleri: Emniyet teşkilatından orman yangınına TOMA desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Emniyet teşkilatından orman yangınına TOMA desteği

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası emniyet teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yangına müdahale etmesi için, 5 TOMA,103 araç ve 280 kişilik personel görevlendirildi.

Ayrıca, çalışmalara, Afyon ve Denizli'den 1, İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3 olmak üzere toplam 12 TOMA ile 24 kişilik personel destek veriyor.

AA / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title