Emniyet Şeridini Engelleyen Sürücülere Ceza Yağdı

TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde emniyet şeridini kullanarak ambulansın geçişini engelleyen 7 sürücüye 45 bin 73 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, oto yolda emniyet şeridini kullanan bazı sürücülerin arkadan gelen ambulansa yol vermeyip geçişin engellendiği anlara ait sosyal medyaya yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, plaka bilgilerinden 7 araç sürücüsü tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak" maddesinden ayrı ayrı olmak üzere toplamda 45 bin 73 lira ceza uygulandı.