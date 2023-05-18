Emniyet şeridinde yürüyen kişiye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

EYÜPSULTAN, D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde yürüyen R.Ö.'ye seyir halindeki otomobil çarptı. R.Ö. çarpmanın etkisiyle yola savrularak hayatını kaybederken, otomobil durmayarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edirnekapı metrobüs mevkiinde emniyet şeridinde yürüyen R.Ö.'ye plakası alınamayan seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrulurken, otomobil durmayarak yoluna devam etti. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından R.Ö.'nün cansız bedeni ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.