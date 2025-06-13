Emniyet Personeline Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Semineri

Emniyet Personeline Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Semineri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da emniyet personeline yönelik düzenlenen seminerde, çocukları için LGS ve YKS sınavlarına girecek ebeveynler için sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınava girecek çocuğu olan emniyet personeline seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in öncülüğünde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek çocuğu olan emniyet personeli için etkinlik düzenlendi.

Emniyet binasında düzenlenen etkinlikte Psikolog ve Yaşam Koçu Melike İrem Dönmez tarafından "Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri Semineri" verildi.

Seminerde, katılımcılara sınav öncesi ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Orta Doğu yanarken İncirlik'te neler oluyor? İlk görüntüler geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Hindistan'da uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son telsiz konuşması ortaya çıktı

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son yardım çağrısı ortaya çıktı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü bina ilk kez görüntülendi

Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü daire böyle görüntülendi
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.