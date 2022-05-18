EMNİYET ÖNÜNDE OTOMOBİLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

EMNİYET ÖNÜNDE OTOMOBİLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bir kişi geldiği otomobilde silahla intihar girişiminde bulundu.
Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bir kişi geldiği otomobilde silahla intihar girişiminde bulundu. Saat 21.45 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin polis harekete geçti. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucu otomobilinde başına silah dayayarak intihar girişiminde bulunan Soner Ç. ikna edilerek gözaltına alındı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel