EMNİYET ÖNÜNDE OTOMOBİLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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EMNİYET ÖNÜNDE OTOMOBİLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EMNİYET ÖNÜNDE OTOMOBİLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bir kişi geldiği otomobilde silahla intihar girişiminde bulundu.

Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bir kişi geldiği otomobilde silahla intihar girişiminde bulundu. Saat 21.45 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin polis harekete geçti. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucu otomobilinde başına silah dayayarak intihar girişiminde bulunan Soner Ç. ikna edilerek gözaltına alındı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vatan Caddesi, İstanbul, İntihar, Fatih, Güncel, Haberler

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