Emniyet Müdürü Tuncer, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

ERZURUM (AA) - Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tuncer, mesajında, onurlu, şerefli ve bir o kadar da meşakkatli bir mesleğin mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Suç çeşitlerinin arttığı, suç işleme araçları ve tekniklerinin geliştiği ve hatta uluslararası organize bir hale geldiği günümüzde, suçun önlenmesine yönelik halkın polise olan desteği de önemli bir yere sahiptir. Teşkilatımız karşılıklı güven ve sevgi ortamının oluşturulmasında toplumun desteğini en üst seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmemizde büyük katkıları olan, her zaman polisinin yanında olan Erzurum halkına destekleri için şükranlarımı sunarım. Mensubu olmaktan şeref duyduğum Emniyet Teşkilatımızın 177. kuruluş yıldönümünde hatıralarını daima kalplerimizde yaşattığımız aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimiz ve emeklilerimize şükranlarımı sunarım."