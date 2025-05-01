Emniyet Müdürü'nden Öğrenciye Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

IĞDIR Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, ilkokul 3'üncü öğrencisi Betül Çatabak'a (10) doğum günü sürprizi yaptı. Ders sırasında sınıfa giren Turgay, pasta keserek Çatabak'ın doğum gününü kutladı.

Iğdır Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Betül Çatabak, 23 Nisan'da Emniyet Müdürü Niyazi Turgay'a mektup yazarak doğum günü kutlamasına davet etti. Çatabak'ın daveti üzerine Emniyet Müdürü Turgay, dün Çatabak'ın sınıfına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurlarıyla birlikte sınıfa giren Turgay'ın ardından getirilen doğum günü pastası öğrencileri sevindirdi. Masaya konulan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Çatabak, 10'uncu yaşını kutladığı için Turgay ve polis memurlarına teşekkür etti.

Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, hedefleri için çok çalışmalarını tavsiye etti.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,