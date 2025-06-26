Emniyet Müdürü'nden Çocuklara Kitap Okuma Tavsiyesi

Emniyet Müdürü'nden Çocuklara Kitap Okuma Tavsiyesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara yaz tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti. Denetim sırasında konuştuğu çocuklara polis rozeti ve hediyeler de verdi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara "çok kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Karaburun da denetim noktasında ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Denetim sırasında mahalledeki çocuklarla da sohbet eden Karaburun'un sorusu üzerine Yusuf Hoca Ortaokulu öğrencileri Diyar Çelik, Süleyman ve kardeşi İslam Yılmaz, polis olmak istediklerini söyledi.

Karaburun çocuklara yaz tatilinde "çok kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

Çocuklara polis rozeti takan Karaburun, polis duvar saati ve anahtarlık hediye etti.

Çocuklar da Emniyet Müdürüne teşekkür ederek sarıldı.

Karaburun çocukları Edirne Emniyet Müdürlüğünde ağırlayacağını belirterek denetim noktasından ayrıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Japonya'da sıcak çarpması nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

Sıcak hava 18 can aldı
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.