Nevşehir İl Emniyet Müdürü Karaman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaman, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Emniyet Müdürü Karaman, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafına oy veren Karaman, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini tercih etti.

Karaman, yıl boyunca hafızalara kazınan, sevinçli ve hüzünlü anların yanı sıra teknolojik gelişmelerin sığdırıldığı fotoğrafların her birinin çok kıymetli olduğunu belirterek, AA yöneticilerini ve çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.