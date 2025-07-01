Emniyet Müdürü Hanifi Umar'dan Veda Ziyareti
Mersin'e tayin olan Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, veda ziyaretleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret ederek teşekkür etti. Çatlı, Umar'a Türk bayrağı hediye etti.
Mersin'e tayin olan Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, veda ziyaretleri kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı ziyaret etti.
Umar, ziyarette görev süresi boyunca desteklerinden dolayı Başsavcı Çatlı'ya teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Çatlı da, Emniyet Müdürü Umar ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti.
Başsavcı Çatlı, Emniyet Müdürü Umar'a günün anısına Türk bayrağı hediye etti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel