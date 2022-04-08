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Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçinin oğluna verdi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçinin oğluna verdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, üniformasındaki rozeti, kucağına alıp sevdiği, şehit bekçinin 2 yaşındaki oğluna hediye etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, üniformasındaki rozeti, kucağına alıp sevdiği, şehit bekçinin 2 yaşındaki oğluna hediye etti.

Kentte, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla şehit emniyet mensupları için anma programı düzenlendi.

Eski Şehir Mezarlığı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Fındık ve teşkilat mensupları, şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Fındık, onlarla bir süre sohbet etti.

Fındık, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde geçen yıl 14 Temmuz'da müdahale ettiği kavgada silahla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit düşen çarşı ve mahalle bekçisi Fırat Doğan'ın oğlu Yağız Alp'i kucağına alıp sevdi.

Bu sırada Yağız Alp, Fındık'ın üniformasındaki rozeti öptü. Fındık da rozetini çıkarıp çocuğa hediye etti.

Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçinin oğluna verdi

Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçinin oğluna verdi

Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçinin oğluna verdi

Emniyet Müdürü Fındık, üniformasındaki rozeti şehit bekçinin oğluna verdi

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Fındık, Şehit, Türk, Güncel, Haberler

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