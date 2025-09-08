Kayseri İl Emniyet Müdürü, Şehit Polisin Çocuklarını Okula Bıraktı

KAYSERİ İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul'da şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın (31) çocukları Yusuf ve Ramazan'ı okula bıraktı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde birçok öğrenci okullarda derse başladı. İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında terör saldırısında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf ve Ramazan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından evlerinden alındı. Polis konvoyu ve sirenler eşliğinde okula götürülen 2 kardeş, dersbaşı yaptı. Ayrıca, şehit Kırboğa'nın çocuklarına, emniyet müdürü tarafından Galatasaray okul çantası ve Kayserispor'a ait hediyeler verildi.