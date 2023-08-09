Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Osmaniye'den Karaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Selçuk Okumuş, göreve başladı.

Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş için Emniyet Müdürlüğü önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Eski Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından çiçekle karşılanan Ahmet Selçuk Okumuş, daha sonra karşılama mangasını selamladı. Emniyet Müdürlüğü girişinde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaşarak tokalaşan Okumuş, Ayhan Taş ile birlikte makamına geçti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Okumuş, "Ayhan Taş müdürümüz bize her zaman örnek olan bir ağabeyimizdir. Ondan sonra burada görev yapmak bize biraz zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız inşallah" dedi.

Karaman'a atanmaktan doyalı mutlu olduğunu belirten Okumuş, "Karaman'a gelmeden şehrin suç oranları ve genel yapısıyla ilgili olarak kendi çapımızda bir araştırma yaptık. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu. - KARAMAN