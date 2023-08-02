Emniyet Müdürlükleri Kararnamesiyle 52 İlin Emniyet Müdürü Değişti

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Sel atandı.

Emniyet Müdürleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişirken Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. Ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.

Söz konusu atama kararına göre; Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Artvin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Hakkari İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Muş İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer oldu. - ANKARA