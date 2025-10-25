Haberler

Emniyet Müdürlüğü'ne Girmeye Çalışan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe duvarına tırmanan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1) EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAHÇE DUVARINA TIRMANAN ŞÜPHELİ, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ERZURUM İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe duvarına tırmanan kişi, polisi alarma geçirdi. Nöbetçi polisin müdahalesiyle kaçan şüpheli ile yanındaki kardeşi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli nöbetçi polisler, bahçe duvarına tırmanan kişiyi fark edip, müdahale etti. Bunun üzerine şüpheli kaçtı. 34 GK 3320 plakalı hafif ticari araca binen şüpheli, yanındaki kişiyle bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, PTS kayıtlarından aracın en son Sanayi semtinde görüldüğünü belirledi. Kısa süre sonra araç Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Mandıra Sokak'ta park halinde bulundu.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla şüphelilerden H.Ç. (33), aynı sokakta 10 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede gözaltına alındı. Ekip otosuna götürülen şüpheli, gazetecinin, "Emniyete niye girmeye çalıştın?" sorusuna "Ben girmeye çalışmadım, sadece bir emanet koymuştum duvarın üstüne" cevabını verdi.Yapılan araştırmada diğer şüphelinin de H.Ç.'nin kardeşi A.Ç. (29) olduğu tespit edildi. A.Ç. de gittiği camide sivil polisler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen kardeşlerin aracında yapılan aramada inşaat malzemeleri ile iş kıyafetleri bulundu.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.