Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.
Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.
Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:
İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne
Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne
Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne
Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne
Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne
Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne
Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne
Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne
Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne
Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne
Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne
Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne
Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne
Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Emniyet Müdürlüğüne
Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu Emniyet Müdürlüğüne
Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Emniyet Müdürlüğüne
Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman Emniyet Müdürlüğüne
Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne
Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğüne
Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne
Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Nihat Uzun, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Tamer Cömert, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne,
Polis Başmüfettişi Hakan Duman, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Salih Gözüm, Yalova Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cihat Dağdeviren, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Yılmaz İpar, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Gökalp Şener, Ardahan Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Hüseyin Adatepe, Artvin Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Beyti Kalaycı, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan, Bingöl Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Selim Arıcı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Arif Pehlivan, Çorum Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Onur Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Adnan Karayel, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi İdris Yılmaz, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe, Hatay Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Ahmet Cengiz Koçak, Isparta Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Mehmet Ömür Saka, Kars Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Erdoğan Kartal, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Arif Çankal, Malatya Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday, Mardin Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Serkan Karaman, Muş Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy, Ordu Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Erden Bildirici, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Kolcu, Uşak Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Recep Tecimer, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne