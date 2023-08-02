Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.

Kararnameyle 52 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

İstihbarat Başkanı Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürlüğüne

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne

Elazığ Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğüne

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğüne

Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Artvin Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Emniyet Müdürlüğüne

Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne

Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Emniyet Müdürlüğüne

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman Emniyet Müdürlüğüne

Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğüne

Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Nihat Uzun, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tamer Cömert, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Hakan Duman, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salih Gözüm, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cihat Dağdeviren, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Yılmaz İpar, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Gökalp Şener, Ardahan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Hüseyin Adatepe, Artvin Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Beyti Kalaycı, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan, Bingöl Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Selim Arıcı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Arif Pehlivan, Çorum Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Onur Karaburun, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Karayel, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi İdris Yılmaz, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kadir Gökçe, Hatay Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Cengiz Koçak, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Mehmet Ömür Saka, Kars Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Erdoğan Kartal, Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Arif Çankal, Malatya Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cebrail Buğday, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Serkan Karaman, Muş Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy, Ordu Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Mehmet Sarıbuva, Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Erden Bildirici, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Kolcu, Uşak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Recep Tecimer, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne