Son dakika haber | EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKAN TIR SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haber | EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKAN TIR SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Niğde otoyolunda, sürücüsünün virajı alamadığı TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

NİĞDE (DHA) - Niğde otoyolunda, sürücüsünün virajı alamadığı TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Mehmet Ali Pişkin'in (43), emniyet kemerini, ikaz sesini kapatmak arkadan taktığı belirlendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan kavşağı yakında meydana geldi. Mehmet Ali Pişkin yönetimindeki 34 ZD 164 plakalı TIR, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR, yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Pişkin, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Pişkin'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Pişkin'in, emniyet kemerini, ikaz sesini kapatmak arkadan taktığı belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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