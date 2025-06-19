Emniyet Kemeri Simülasyonuyla Hayat Kurtarıcı Rolü Vurgulandı

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Kırşehir'de, emniyet kemerinin önemini deneyimlemek için kurulan simülasyon aracı sayesinde vatandaşlar, takla atan aracın içinde emniyet kemerinin gerekliliğini bir kez daha anladılar. Uzun yıllardır sürücü olan Kenan Göçmen, bu deneyimle emniyet kemerinin önemini fark etti.

Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracında gördüler

KIRŞEHİR - Kırşehir'de vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini simülasyon aracında deneyimledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cacabey Meydanı'na kurulan simülasyon aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Araca binen vatandaşlar, takla atan aracın içerisinde o anı yaşarken, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladı.

Simülasyon aracına binen Kenan Göçmen, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını kaydederek, "20 yıllık şoförüm ve emniyet kemerinin önemini idrak edememiştim. Her şoför ve yanında seyahat edenler emniyet kemeri kesinlikle kullanmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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