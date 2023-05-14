EMNİYET KEMERİ ARKADAN TAKILI OLAN ARAÇTAN YOLA FIRLADILAR: 4 YARALI

İZMİT'te şerit değiştirme hatası nedeniyle kavşakta 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yola savrulurken, hafif ticari aracın emniyet kemerlerinin arkadan bağlı oluğu görüldü.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kabaoğlu Mahallesi Sekbanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Hatalı şerit değiştirme nedeniyle aynı yönde ilerleyen Ömer Berkant İnce idaresindeki 41 AJF 069 otomobil, Hakan Abalı idaresindeki 41 AGS 975 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AJU 228 plakalı hafif ticari araç birbirleriyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki bariyer ve refüje çarparak durabildi. Kaza anında hafif ticari araç içerisinde 2 kişi araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı çevrede bulunan hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Yaralıların yola savrulduğu hafif ticari aracın emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.