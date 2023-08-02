Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 2023 yılının 5. 'Huzur' operasyonunu gerçekleştirdi

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2023 yılının 5. 'Huzur' operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yapılan uygulamada binlerce kişi ve yer kontrol edildi.

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2023 yılının 5. "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 23 ekip ve 62 personelin katılımı ile yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada bin bin 113 Türk vatandaşı, 181 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 292 araç, 61 umuma açık iş yeri, 24 metruk bina, 4 terminal ve 15 park-bahçe kontrol edildi.

Uygulamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi. - ERZİNCAN