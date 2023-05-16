Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Afyonkarahisar'da cenazeye katıldı
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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çay ilçesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun ablası Gülüşan Albayrak'ın (67) cenaze törenine katıldı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çay ilçesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun ablası Gülüşan Albayrak'ın (67) cenaze törenine katıldı.
Gülüşan Albayrak için Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Albayrak'ın ailesi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, emniyet genel müdür yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.
Albayrak'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel