Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, "Üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke, şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, "Üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke, şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur." açıklamasında bulundu.

Ayyıldız, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin her karış toprağında, vatan, bayrak ve kutsal değerleri korumak için en güç koşullarda gaza ruhuyla ulvi bir mücadele veren gazilerin, milletin medarıiftiharı olduğunu belirtti.

Gazilerin Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde vatan ve bağımsızlık uğruna ölümü göze aldıklarını tüm cihana gösterdiklerini ve adlarını tarihe altın harflerle yazdıklarını bildiren Ayyıldız, mesajında şunları kaydetti:

"Özgürlüğümüzün sembolü ay yıldızlı bayrağımız onların cesareti, şecaati ve azmi sayesinde semalarda dalgalanmakta, minarelerimizde ezan sesleri yankılanmaktadır. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Sizler, huzur ve güven için verdiğimiz mücadeledeki sarsılmaz inancımızın en büyük ilham kaynağısınız, sizlerden aldığımız emanetleri geleceğe taşımak için emniyet teşkilatı olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz için canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."