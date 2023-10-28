Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek işgal girişimine karşı destansı bir mücadele sergileyen Türk milletinin, binlerce şehit vererek çok zor şartlar altında tarihin kaydettiği ender zaferlerden birini kazandığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla bu benzersiz zaferini taçlandırdığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının 100 yıl önce bu şekilde ilan edildiğini vurgulayan Ayyıldız, "Malazgirt Zaferi, İstiklal Harbi başta olmak üzere tarihimizin dönüm noktaları ve 15 Temmuz gecesi hainlere karşı duruşumuz göstermiştir ki birlik ve beraberliğimiz en büyük güvencemizdir. Cumhuriyet'imiz, milletimizin birleştirici gücü, umudu, tüm ihanet çabalarının boşa çıkarılmasındaki dayanağı, geleceğe bırakacağı en güçlü mirasıdır." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, vatandaşların huzuru, güvenliği ve mutluluğu için Türkiye'nin dört bir yanında görevli emniyet teşkilatı için de Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olduğunu bildirdi.

Emniyet teşkilatının bu toprakları vatan kılan değerlere, kendisine bırakılan şehit emanetlerine sonuna kadar sahip çıkmak için kararlı mücadelesini sürdürdüğünü belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bu kararlılıkla, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Onur ve gururla Cumhuriyet'imizi var eden tüm değerlere sonuna kadar sahip çıkacak, büyük bir milletin fertleri olarak Cumhuriyet bilincinin kadim Türk Milleti ile sonsuza dek yaşayacağı adımları atacağız. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."