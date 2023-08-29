Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, 30 Ağustos zaferinin milletin her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı, kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarında bıraktığı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu açtığı, tarihin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Milletin kazandığı zaferle bu toprakların ebedi ve ezeli vatan olduğunun bir kez daha tescil edildiğini anlatan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Ecdadımızın canları pahasına verdiği bu şanlı mücadele, ruh, inanç ve irade, daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde bizlere 101 yıl öncesinden rehberlik etmekte ve yolumuzu aydınlatmaktadır. Necip milletimiz var oldukça bu meşale hiç sönmeyecektir. Hiç şüphe yok ki söz konusu vatan olduğunda canını vermekte asla tereddüt etmeyen milletimiz, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi köklü medeniyetine ve şanlı tarihine karşı sorumluluk duygusuyla hareket ederek, 'ilelebet payidar kalma' kararlılığındadır."

178 yıldır attığı her adımda millete layık olmanın sorumluluğunu taşıyan Türk Polis Teşkilatının da milli birliği tehdit eden her türlü şer odağının kökünü kazıma, huzur ve güven ortamını sağlama, karanlık emeller besleyenleri bozguna uğratma noktasında tarihine ve ecdadına yakışır bir şekilde, aynı azimde ve aynı kudrette olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız, ülkemizin huzuru, güvenliği ve esenliği için mücadelesini amansız bir şekilde sürdürecek, bağımsızlığı karakteri kabul eden, cesaret ve dirayet timsali milletimizin canını, malını ve onurunu 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla korumanın gayretinde olacaktır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."