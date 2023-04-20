Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırıkkale'de kontrol noktasındaki personeli ziyaret etti Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı tatili boyunca polis ve jandarmadan oluşan 7 bin 329 ekip ve ortalama 14 bin personelin sahada günlük görev aldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı tatili boyunca polis ve jandarmadan oluşan 7 bin 329 ekip ve ortalama 14 bin personelin sahada günlük görev aldığını belirtti.

Aktaş, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında görevli jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

Durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Aktaş, araçlardakilere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş, araçlardaki kadınlara karanfil, çocuklara da kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bayram trafik yoğunluğunun kısmen daha az olduğunu söyledi.

Okulların 14 Nisan'da ara tatile girmesiyle vatandaşların o tarihten itibaren tatile çıkmaya başladığına dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak bütün ekiplerimizle sahadayız. Günlük jandarma ve polisten oluşan 7 bin 329 ekip ve ortalama 14 bin personelle sahadayız. Amacımız, vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere kazasız belasız şekilde ulaşabilmelerini sağlayabilmek. Bu anlamda arkadaşlarımız bütün tedbirlerini almış durumda. Vatandaşlarımızdan hız kurallarına uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını rica ediyoruz. Yine sürücülerimiz cep telefonu ile konuşmasınlar çünkü dikkat dağınıklığı ve kazalara sebep oluyor."