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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kars'ta güvenlik toplantısına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kars'ta güvenlik toplantısına katıldı

Güncel Haberler

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kars'ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kars'ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelen Aktaş, Kars Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve polis tören mangası tarafından karşılanan Aktaş, personelle tanıştı.

Şeref defterini imzalayan Aktaş, Kars Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan brifingi dinledi.

Aktaş, daha basına kapalı düzenlenen "güvenlik" toplantısına katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Mehmet Aktaş Ardahan Kars Güncel Haberler

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