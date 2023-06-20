Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, belge sahteciliği ile hudutlardan giriş çıkış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu konudaki başarımız neticesinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere diğer ülke polis teşkilatları da belge sahteciliği ile alakalı tecrübelerimizle, birikimimizden istifade etmek için iş birliği ve eğitim taleplerinde bulunmaktadır" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Diğer ülkeler, birikimimizden istifade etmek istiyor

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, belge sahteciliği ile hudutlardan giriş çıkış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlere karşı yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu konudaki başarımız neticesinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere diğer ülke polis teşkilatları da belge sahteciliği ile alakalı tecrübelerimizle, birikimimizden istifade etmek için iş birliği ve eğitim taleplerinde bulunmaktadır" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Belge Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' kapanış konferansına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Reha Çakır, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve IOM Türkiye Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natalia katıldı.

Aktaş, başarıyla tamamlanan projenin düzensiz belge sahteciliği yöntemiyle düzensiz göçün önlenmesi, tespiti ve soruşturulması konusunda uluslararası iş birliğini daha da güçlendirdiğine, suçlarla mücadeleye ivme kazandırdığı ve bu mücadelede aktif rol oynayan tüm birimlerin başarılarına katkı sağladığına dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

- Mehmet Aktaş'ın açıklaması

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Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ- Umutcan ÖREN/ANKARA,