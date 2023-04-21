Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Adıyaman'da bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adıyaman'da bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, afetzedeler Emir Sultan Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Namaz sonrası Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sıcak çorba, menemen ve kahvaltılık dağıtıldı. Bazı hayırseverler ise bayram şekeri ile çeşitli ikramlar dağıttı.

Namaz sonrası protokol, cami bahçesinde kurulan çadırda vatandaşlarla kahvaltı yaptı.

Namaza Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kente koordinatör olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakırcı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile vatandaşlar katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AA muhabirine, Adıyamanlı vatandaşların bayramını tebrik etti. Aktaş, şöyle konuştu:

"Hamdolsun bugün itibariyle çok çok daha iyi noktadayız. Bu büyük depremin ardından ayağa kalkarak, devlet millet el ele vererek büyük fedakarlığı ortaya koyan her bir vatandaşımıza, gönüllümüze emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah bir daha bu tür afetleri bizlere yaşatmasın. Herkesin bayramını tebrik ederim." şeklinde konuştu.

Kentte koordinatör olarak görev yapan Vali Gökmen Çiçek ise vatandaşların bayramını kutladı.

Kentteki enkaz kaldırma işlemlerinin yüzde 98'inin tamamlandığını aktaran Çiçek, "Adıyaman'da söz verdiğimiz enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı sayılır. Sadece yüzde 2'lik bir kısmı kaldı, onun da mahkeme süreci devam ediyor. Bayram sonrası ise ağır hasarlı yapıların yıkımının ihalesine başlıyoruz. Adıyaman'ı normal hayatına döndürme çalışmalarımız hızla devam edecek." diye konuştu.