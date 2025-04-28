EGM, Özel Güvenlik Eğitim Projesini Tanıttı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri (ÖZGE) Projesi kapsamında hazırlanan "Eğitim Kitapları ve Dijital Eğitim Platformu"nun tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, son 20 yılda hizmet alanında önemli ilerleme kaydedildiğini hatırlattı.

Eğitimin, sektörün gelişiminde anahtar olacağına inandıklarını ifade eden Çelik, İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen projenin, tümüyle bilimsel çerçevede şekillendiğini, paydaşların katılımına önem verildiğini söyledi.

Proje kapsamında 8 kitap ve 35 içerik hazırlandığını aktaran Çelik, "Amacımız her zaman olduğu gibi sektörümüzün gelişimi için en doğru uygulamayı hayata geçirmektir. Proje kapsamında hazırlamış olduğumuz kitaplarımızda başkanlığımızın polis başmüfettişleri ve uzman personelinin yanında, sektörümüzün güzide temsilcileri de yazar olarak görev almışlardır." dedi.

Polis Başmüfettişi Uğur Demirci de projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel güvenlik eğitimlerini baştan aşağı yapılandırdıklarını, sektörden alacakları geri bildirimin ardından, alanın ihtiyaç duyduğu kitaplara son halini vereceklerini kaydetti.

Toplantıya, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şahan ile sektör paydaşları katıldı.