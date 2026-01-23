Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğünde Atama Kararları Resmi Gazete'de: Yalova, Bilecik ve Niğde İl Emiyet Müdürleri Değişti

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte Yalova, Bilecik ve Niğde İl Emniyet Müdürlüklerinde görev değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli atamalar yapıldı.

Karara göre, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Bilecek İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Yalova'da IŞİD operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu operasyon sonası İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevden alınarak merkeze çekilirken daha önce de Yalova Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
