Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Yaralı Polis Memuruna Geçmiş Olsun Mesajı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Tekirdağ'da radar uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücünün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman mesai arkadaşımız Polis Memurumuz Recep Budak'a acil şifalar diliyoruz. Can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan, gerektiğinde hayatını hiçe sayarak toplumun huzuru için mücadele eden tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle, başta Polis Memurumuz Recep Budak olmak üzere, bu kutsal görevi fedakarlıkla yerine getiren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyoruz" denildi.